Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

Si rifà il look la strada Provinciale N.18 che dall’abitato di Pisticci conduce a Marconia e San Basilio, con la realizzazione di importanti interventi di messa in sicurezza, rifacimento del manto stradale e altri lavori. Le opere predisposte dall’Amministrazione Provinciale guidata dal Presidente Pietro Marrese, su progetto a firma del Geometra Piermichele Rinaldi dell’area Tecnica dell’ ente di via Ridola di Matera, diretta dall’ing. Pietrocola. L’importo del contratto ammonta a euro 205.032. L’opera, consegnata lo scorso settembre, viene eseguita dalla Impresa Dionisio Serra di Santarcangelo (PZ) la cui data contrattuale di fine lavori, è prevista per il prossimo inizio dicembre. I lavori sono diretti dallo stesso progettista , il pisticcese Geom. Rinaldi, che è anche il Responsabile del Procedimento, mentre la responsabilità della Sicurezza è stata affidata al Perito Industriale Emmanuele Eletti della stessa area tecnica provinciale di Matera, mentre la Direzione di Cantiere è curata dal Geom. Dionisio Serra . Per chi ha occasione di transitare lungo quel tratto di arteria provinciale, sicuramente non gli è potuto sfuggire che i lavori non hanno interessato in particolare, un tratto di strada nei pressi e appena dopo la Cappella di San Leonardo, nella contrada omonima dell’agro, tristemente interessata qualche mese fa, dal tragico evento notturno che ha spezzato la vita di tre giovani ragazzi pisticcesi. Come ci ha spiegato lo stesso progettista e Direttore dei Lavori Piermichele Rinaldi, al momento non si è potuti intervenire in quanto quell’area stradale, sarebbe oggetto di accertamenti tecnico – legali, legati a quel tragico episodio. Ovviamente, sempre secondo il Tecnico, appena saranno esaurite tutte le operazioni di verifica del caso, si interverrà per il completamento dei lavori previsti in progetto, che comunque comprenderanno anche la segnaletica orizzontale e verticale. Tutta l’opera, ricordiamo, ma anche altre che hanno interessato il nostro territorio, è frutto delle attenzioni e richieste della attuale e precedenti amministrazioni comunali e dell’impegno del Presidente – dal 2018 – della Amministrazione Provinciale, Pietro Marrese, come in altre occasioni, sempre sensibile alle necessità della nostra città.

Correlati