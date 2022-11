Condividi subito la notizia

Un libro in regalo a ogni neonato di Lecce potrà essere ritirato alla biblioteca OgniBene, che diventa presidio in città del progetto Nati per Leggere. L’adesione è stata deliberata dalla giunta comunale nell’ultima seduta e la consegna ai nati nel 2022, per questa prima edizione, avverrà all’inizio di dicembre.

Nati per Leggere è un programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB – Centro per la Salute del Bambino Onlus.

Il programma è attivo su tutto il territorio nazionale con circa 800 progetti locali, che coinvolgono più di 2000 comuni italiani, promossi da bibliotecari, pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni culturali e di volontariato.

Dal 1999, Nati per Leggere opera in Italia con l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, perché leggere con una certa continuità ai bambini, come confermano i più recenti studi sulla materia, ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta.

La biblioteca civica OgniBene, inaugurata il 20 marzo di quest’anno, è uno spazio di comunità e di cittadinanza che si fonda su un concetto innovativo di biblioteca non come semplice luogo di consultazione e di prestito, ma come luogo di aggregazione, di socialità, di incontro intergenerazionale e di lotta alle povertà educative e alle disuguaglianze. Per questo si configura come luogo ideale e privilegiato dove istituire il primo presidio Nati per Leggere di Lecce.

Tante le attività e le iniziative che rientrano nel progetto, a partire, come detto, dall’istituzione del dono del libro ai nuovi nati: tutti i bambini nati nel Comune di Lecce riceveranno in dono un libro della selezione Nati per Leggere acquistato dal Comune e consegnato in biblioteca preferibilmente durante la settimana nazionale Nati per Leggere, che si svolge ogni anno nella seconda metà di novembre. Poi, saranno realizzati incontri con famiglie in attesa e neogenitori per illustrare i benefici della lettura ad alta voce, i libri a disposizione in biblioteca e le tipologie di volumi più adatte ai loro bambini; saranno organizzati appuntamenti di lettura specificatamente rivolti alla fascia di età fino ai 3 anni, sarà ampliata la dotazione libraria della biblioteca con l’inserimento dei libri in altre lingue selezionati nell’ambito del progetto NpL “Mamma Lingua”, per far scoprire ai bambini italiani che esistono lingue differenti dalla propria affinché si sentano cittadini del mondo e, al tempo stesso, un’opportunità per valorizzare la lingua madre dei bambini con genitori stranieri.

Altre attività all’interno del presidio Nati per Leggere prevedono il coinvolgimento dei pediatri della città, dei centri vaccinali e dei consultori familiari e l’adesione alle campagne e alle iniziative nazionali e regionali di Nati per Leggere.

«L’Amministrazione comunale – dichiara l’assessora alla Cultura Fabiana Cicirillo – ha fra i suoi obiettivi di mandato avvicinare sempre più cittadini ai libri e alla lettura. A questo scopo sono nate le nostre due biblioteche civiche, in questa direzione va l’adesione al progetto Nati per Leggere e l’istituzione del presidio alla biblioteca OgniBene. Se vogliamo, infatti, avviare un’inversione di tendenza rispetto agli indici di lettura che danno la Puglia in coda alle classifiche, dobbiamo lavorare soprattutto sui bambini, a partire proprio dalla nascita, visto che tutte le ricerche fatte sulla materia illustrano notevoli benefici, per esempio, legati alla lettura dei libri e delle storie a voce alta nel loro sviluppo cognitivo

