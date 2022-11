Condividi subito la notizia

La pericolosità di alcuni tratti e la necessità di stringere i tempi – già dilatati – di conclusione dei lavori del sottopasso ferroviario della SP 58. Sono queste le problematiche delle quali si è discusso nell’incontro, tenuto questa mattina in Provincia a Taranto, dal Sindaco Gianfranco Palmisano e dai Consiglieri del gruppo Visione Comune Valentina Lenoci e Giuseppe Serio col Presidente Rinaldo Melucci e con i tecnici degli uffici competenti dell’Ente di via Anfiteatro.

Sono stati lo stesso Sindaco e il gruppo consiliare a chiedere l’incontro, prontamente convocato dal Presidente Melucci, per avere chiarezza sulle cause dei ritardi nella conclusione dei lavori e individuare le possibili soluzioni.

I tecnici della Provincia hanno riferito della richiesta, avanzata dalla ditta esecutrice dei lavori, di adeguamento dei costi legata sia all’aumento dei prezzi di mercato delle materie – problema nazionale – sia ad ulteriori interventi da effettuare in seguito alle prescrizioni fornite dalle Ferrovie col parere sulla variante per il sottopasso ferroviario. La congruità della richiesta è al vaglio degli uffici della Provincia.

Il Sindaco Palmisano e i Consiglieri Lenoci e Serio si sono fatti portavoce delle istanze della comunità che da anni attende di poter percorrere in tutta sicurezza la Strada provinciale 58, importante collegamento fra Martina alcune contrade e Alberobello.

Il Sindaco, inoltre, ha sollecitato gli uffici ad adottare ogni misura idonea a mettere in sicurezza la SP 58, soprattutto il tratto dell’isola spartitraffico all’altezza delle due querce secolari nelle ultime settimane luogo di incidenti.

“Ringraziamo il neo Presidente Melucci per aver dimostrato, con un cambiamento di rotta, una particolare sensibilità politica, avendo preso in mano direttamente la questione dando ai tecnici le tempistiche per presentarci le ipotesi di soluzione”. Hanno dichiarato il Sindaco e i Consiglieri a conclusione dell’incontro.

Sindaco, Consiglieri ed esponenti della Provincia torneranno ad incontrarsi fra 15 giorni per un aggiornamento direttamente a Martina sul tracciato della SP 58.

