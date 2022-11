Condividi subito la notizia

L’assessore al Patrimonio Vito Lacoppola rende noto che si è riunita questa mattina la commissione incaricata di valutare le offerte in risposta al bando di asta pubblica per l’alienazione di beni immobili di proprietà comunale nell’ambito del Piano comunale delle alienazioni e valorizzazioni (triennio 2022/2024).

Sono complessivamente 11 le offerte pervenute, di cui 9 per altrettanti lotti e 2 per lo stesso bene posto all’asta, come di seguito indicato, nel dettaglio:

· lotto n. 2: 1 offerta

via Napoli n. 334/A – appartamento sito al Piano 1°, composto da 4 vani (€ 44.503,83)

· lotto n. 3: 1 offerta

piazzale Vittorio Emanuele III n.2, Loseto – bottega a piano terra ubicata nel centro storico (€ 3.975,13)

· lotto n. 8: 1 offerta

viale Einaudi ad angolo con via Leonida Bissolati – suolo di forma rettangolare di estensione complessiva pari a 703 mq (€ 201.441,10)

· lotto n. 10: 1 offerta

strada Ricchizzi, Santo Spirito- porzione di suolo di forma poligonale sita in un zona agricola fuori dal centro abitato, nei pressi di una antica torre storica in pietra, di estensione complessiva pari a 1.893 mq (€ 8.383,91)

· lotto n. 11: 1 offerta

traversa al n. 5 di via Capitano G. Pansini, Santo Spirito – porzione di suolo di forma rettangolare di estensione complessiva pari a 808 mq (€ 36.812,48)

· lotto n. 12: 2 offerte

via Vincenzo Ranieri, Palese – porzione di suolo di forma rettangolare di estensione complessiva pari a 182 mq (€ 8.291,92)

· lotto n. 13: 1 offerta

via Raffaele Resta ad angolo tra via Trulli e via Paolo Gargano, Torre a Mare – area di forma poligonale di estensione complessiva pari a 1.870 mq (€ 122.005,50)

· lotto n. 16: 1 offerta

Traversa via Alfredo Giovine, Torre a Mare – porzione di suolo di forma di estensione complessiva pari a 105 mq (€ 5.112,45)

· lotto n. 17: 1 offerta

all’incrocio tra via Bruno Buozzi, via Francesco Crispi e via Nazariantz (nei pressi dell’area cimiteriale al di sotto del ponte Adriatico) – porzione di suolo di forma poligonale di estensione complessiva pari a 870 mq (€ 44.837,19)

· lotto n. 18: 1 offerta

traversa n. 282 di corso Alcide De Gasperi confinante con via Falcone e Borsellino – striscia di suolo di estensione complessiva pari a 100 mq (€ 6.151).

La commissione ha successivamente proceduto alla proposta di aggiudicazione, che sarà ufficiale una volta espletati i controlli previsti dalla vigente normativa. Si ricorda che questa procedura ha seguito il metodo dell’offerta segreta, con l’aggiudicazione al concorrente che offre il maggior aumento sul prezzo a base d’asta.

“L’ammontare complessivo della somma percepita dall’amministrazione comunale a seguito dell’asta – sottolinea Vito Lacoppola – ammonta a circa € 500.000 oltre ai rialzi offerti in sede d’asta: è opportuno precisare che tali risorse saranno impiegate per valorizzare i beni del patrimonio immobiliare comunale, così da soddisfare al meglio le esigenze della collettività”.

Correlati