Presentata a Rimini, Lucca e in Basilicata l’app prodotta dall’agenzia privata Elleviaggi

Toursikon è il visual novel game pensato e prodotto da Elleviaggi, un tour operator di Tursi che da

qualche settimana sta presentando in tutta Italia un’app da scaricare sugli smarthphone e giocare

alla scoperta del patrimonio storico, culturale e religioso del paese della provincia materana.

Un percorso iniziato dal TTG di Rimini lo scorso 14 ottobre quando il game è stato presentato nella

principale kermesse turistica italiana, in un contesto in cui, in collaborazione con CNA nazionale, si è

lanciata l’iniziativa di fronte ad un pubblico specializzato ed interessato a nuovi modi di promuovere

il turismo.

Dopo il contesto nazionale, Toursikon è sbarcato nella sua città, presentato a Tursi lo scorso 26

ottobre, alla presenza delle istituzioni locali e regionali, ma soprattutto ad una comunità intera a cui

il messaggio che è giunto riguarda proprio la fiducia nella capacità proattiva di un sistema di mercato

che riesce a produrre qualità e visione anche vivendo in luoghi meno noti, più marginali.

Un messaggio arrivato anche alle realtà regionali che hanno deciso poi di promuovere Toursikon, in

particolare CNA e APT Basilicata: la prima accompagnando sin dall’evento di Rimini le presentazioni

pubbliche, con un occhio particolare proprio al protagonismo delle imprese; la seconda inserendo

Toursikon tra i prodotti portati al Lucca Comics&Games, principale evento di settore, ed affiancando

appunto alle proprie produzioni “istituzionali” anche quella di un privato, cosa assolutamente non

usuale, a cui è stato dato il giusto riconoscimento proprio con la presentazione a Lucca.

“Siamo soddisfatti di questo percorso avviato con Toursikon – commenta Luigia Rabite, titolare di

Elleviaggi – per due ragioni principali. La prima riguarda l’apprezzamento concreto che abbiamo

avuto da istituzioni locali e regionali e dai cittadini che hanno compreso il nostro impegno e la nostra

scommessa e, in secondo luogo, perchè ci viene dato il merito per la visione di chi non promuove se stesso direttamente ma per investire sul proprio brand decide di investire su un territorio. Toursikon

è una parte di questa strategia che perseguiamo da tempo”.

Un percorso nel quale Elleviaggi si è fatta accompagnare da professionisti come Effenove srl e IviPro,

che hanno realizzato il game, e da Moore Communication di Annalisa Romeo nella strategia di

comunicazione in corso da anni.

Ma soprattutto ad entrare nella squadra di Elleviaggi per promuovere Tursi è stata Sophie, la nostra

turista protagonista che in Toursikon va alla scoperta dei luoghi tra enigmi, ostacoli da superare e

incontri strani o utili, come quelli con alcuni personaggi reali della vita del paese, tra cui Carmine

Morisco che oltre essere lo storico del luogo, nella realtà è anche il contitolare di Elleviaggi con

Luigia.

Anche in termini quantitativi Toursikon ha iniziato a produrre le prime soddisfazioni, grazie

all’attenzione mediatica di tante realtà interessate che ne stanno parlando e che hanno già portato

alle centinaia di download che in piccole realtà come le aree interne della Basilicata non era scontato

raggiungere, contando circa 500 già nelle prime settimane. Sull’onda di questo entusiasmo il

percorso di Toursikon continuerà con nuove occasioni di presentazione anche, e soprattutto,

orientandosi al turismo scolastico.

