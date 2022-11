Condividi subito la notizia

Si terrà il prossimo 10 novembre in modalità mista, la presentazione della Ricerca “Parità di Genere nelle pratiche di Governo Locale” realizzata dalla Fondazione Compagnia San Paolo con il coordinamento di Anna Prat e Torino Città per le Donne.

L’evento organizzato dalla Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito, sulle strategie per promuovere la parità di genere a livello locale. La ricerca esplora le strategie internazionali sul gender mainstreaming a livello locale e 5 casi di città e contesti locali internazionali che hanno promosso politiche di genere e nuovi modelli di governance amministrativa di successo: Vienna, Barcellona, Paesi Baschi Umeå e Montréal.

I casi-studio sono stati realizzati grazie alla collaborazione con le ed i responsabili delle esperienze internazionali analizzate e le esperte e gli esperti di alcune tra le più importanti reti nazionali e internazionali che operano nel campo dell’uguaglianza di genere.

La ricerca, partendo dall’analisi di alcuni tra i principali strumenti politici, strategici e programmatici che promuovo e regolano l’integrazione della prospettiva di genere a livello locale, riveste un duplice approccio metodologico: il gender mainstreaming, ovvero l’integrazione della dimensione di genere nella programmazione e nella definizione dell’insieme delle politiche; la pianificazione, il finanziamento e l’implementazione di azioni mirate.

L’intento dell’evento è quello di promuovere l’avvio di una riflessione comune su strategie e azioni già in corso e che potrebbero essere utilizzate come buone pratiche anche in altri territori e proprio il suo carattere innovativo sarà evidenziato tenendo l’evento nella nuova Sala Multimediale del RESILIENCE HUB – #LaCasadei100Comuni, nel Palazzo della Provincia in Piazza Mario Pagano – ala ex Tribunale e potrà essere seguito on line accedendo al link:

https://meet.google.com/png-bkmc-ojx

Interverranno Christian Giordano, Presidente della Provincia di Potenza, Alessandro Attolico, Dirigente Ufficio Pianificazione e Sistemi informatici, la Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito e le istituzioni. Illustrerà i risultati della ricerca, Anna Prat, esperta in politiche urbane.

Sono previsti interventi programmati delle Istituzioni che si occupano di politiche di genere.

