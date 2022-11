Condividi subito la notizia

di Antonio Barbalinardo

A Milano, presso l’Allianz MiCo di FieraMilanoCity, per tre giorni da sabato 5 a lunedì 7 novembre scorso si è svolta “Golosaria”, la rassegna delle eccellenze dell’agroalimentare italiano e non solo, giunta quest’anno alla sua diciassettesima edizione.

La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 200 produttori gastronomici, dove ci sono state molte proposte di street food, con moltissimi espositori di vini proveniente da cantine italiane di produttori di vini selezionati di alta qualità. Nel corso della kermesse “Golosaria” si sono svolte conferenze di settore, workshop, degustazioni di vari prodotti oltre che diverse presentazioni di show cooking di famosi chef nazionali.

Fatta questa premessa mi fa piacere riferire che a tale kermesse dell’agroalimentare italiano a Milano tra gli espositori erano presenti anche alcuni operatori lucani che hanno presentato e fatto degustare alcuni prodotti del territorio lucano. A tale rassegna eno-gastronomica era presente l’imprenditrice lucana Francesca Mondello che nel suo stand ben disposti c’erano molti prodotti tipici di Matera e non solo, dove con molta attenzione e cortesia Francesca presentava ai visitatori le qualità di tali prodotti tipici lucani, va riferito che nella rassegna dei vari prodotti erano esposti anche alcuni dépliant di luoghi lucani tra cui spiccava anche quello di Pisticci.

Inoltre alla rassegna di Milano “Golosaria” erano presenti anche due giovani imprenditori di Policoro che oltre a presentare il classico peperone “Crusco” presentavano e facevano degustare un loro specifico prodotto il gin, primo gin Lucano “GinUin Lucania’s Botanical Spirit”, un gin tutto Italiano, inserito in una bella ed elegante bottiglia.

Circa la presentazione di prodotti tipici di Matera della lucana Francesca Mondello se in particolare si è residenti a Milano e dintorni, e si è appassionati di cucina lucana è d’obbligo andare a visitare la sua esposizione e vendita nel negozio “DA FRANCESCA – Dai produttori locali ai consumatori” che si trova in Zona Casoretto in Via Ampere, 126, lì oltre a trovare il famoso pane di Matera con i diversi salumi tipici, non manca il famoso peperone “crusco” inoltre si possono trovare molti altri prodotti tipici lucani, inoltre Francesca saprà suggerire anche idee e proposte per regali, per ulteriori informazioni invito a consultare il suo sito www.da-francesca.it

Milano, 7 novembre 2022

