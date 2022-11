Condividi subito la notizia

Si terrà domani, martedì 8 novembre, alle ore 10, nel Centro servizi per le famiglie in via Marche 1, nel quartiere San Paolo, l’inaugurazione della nuova Casa della Neogenitorialità.

L’iniziativa prenderà il via con i saluti istituzionali dell’assessora al Welfare Francesca Bottalico, del direttore U.O.C. Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale San Paolo Giovanni Di Vagno, del presidente del Municipio III Nicola Schingaro, del presidente della Fondazione Giovanni Paolo II onlus Giovanni Antonio Vessia e dell’assistente sociale Anna Campioto.

Le attività e i servizi offerti saranno illustrati da Valentina Marzano, coordinatrice del Centro servizi per le famiglie, e da Antonella Favia, coordinatrice della Casa della Neogenitorialità.

In occasione dell’evento, che si svolge nell’ambito della Settimana mondiale dell’allattamento promossa da WABA – World Alliance for Breastfeeding Action, sarà inoltre inaugurato il baby pitstop nella stessa sede.

La Casa della Neogenitorialità nasce come servizio connesso e in rete a quello del Centro Servizi per le famiglie territoriale e offre una serie di interventi sperimentali e gratuiti in favore di neogenitori e neonati con un’attenzione specifica alle mamme partorienti sole e\o in condizione di fragilità socio-economica in rete con i servizi presenti sul territorio.

Correlati