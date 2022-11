Condividi subito la notizia

Il personaggio dei fumetti nato dalla matita di Walt Disney, sarà il protagonista di cinque episodi ambientati in Basilicata: nella città dei Sassi e nei 5 parchi lucani. La prima storia lucana di Topolino sarà in tutte le edicole italiane mercoledì 11 novembre. Il progetto di comunicazione rientra nelle iniziative messe in campo dall’Agenzia di promozione territoriale ed è stato presentato al Lucca Comics and games dal direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti.

