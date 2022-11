Condividi subito la notizia

Nella decima giornata del campionato di Eccellenza lucana, la capolista Elettra Marconia si impone, per 3 reti a 0, in trasferta contro l’Angelo Cristofaro Oppido. Il team di mister Finamore mette in ghiaccio la nona vittoria in questo campionato già nella prima frazione di gioco. Al 10’ è Piazze a sbloccare il risultato. “La coleta de Montevideo” riceve un preciso filtrante e danzando sul filo del fuorigioco si invola verso la porta avversaria, mettendo in rete il vantaggio. Poco prima della mezz’ora “El guerrero” Lucas De Olivera si infila dalla sinistra ed a tu per tu con Donnaianna lo spiazza, siglando il raddoppio. Ad inizio ripresa gli oppidesi provano ad imbastire un forcing offensivo nel tentativo di riaprire la partita. Una bella combinazione tra Basilio e Damiano, porta al colpo di testa insidioso di Vaccaro, ben controllato da Marino che lo devia in corner. Girandola di cambi per mister Finamore. Tra questi il beniamino di casa Camardella, che dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, riceve palla da Resta e con un delizioso scavetto mette a segno la rete del definitivo 3 a 0. Altri 3 punti fondamentali per la capolista Elettra Marconia che conferma la posizione apicale in graduatoria e mantiene i 2 punti di vantaggio sul Pomarico. Domenica prossima al “Regina-Mauro” di Marconia sarà big match proprio contro i biancoblu.

Tabellino

A.C. Oppido: Donnaianna, De Bonis, Giacomino (Ranieri), Raia (Falanga), Basilio, Possidente, Damiano (Giganti), Vaccaro, Cilla, Leone, Martinelli;

A disp.: Cilla, Sabia, Lucente, Pepe, Fidanza, Provenzale;

All.: Manniello;

Elettra Marconia: Marino, Layus, Marinelli, Continente, Palo, Casale, Oyuela (Lopez), Resta (Tricchinelli), Rizzi(Scandurra), Piazze (Camardella), De Olivera (Diouf);

A disp.: Scardillo, Rubino, Dragonetti;

All.: Finamore;

Arbitro: Schifone di Taranto, Assistenti: Santarsia e Ferrarese;

Elettra Marconia 27

Pomarico 25

Città dei Sassi 23

Rotonda 22

Brienza 21

Tricarico 18

Vultur Rionero 17

Venosa 16

Oppido 12

Ferrandina 11

Paternicum 11

Montescaglioso 9

Correlati