Un omaggio alla caparbietà e alla generosità di un uomo che ha veicolato la crescita culturale di Bitonto.

È dedicato a Girolamo Devanna, il collezionista a cui è intitolata la Galleria Nazionale della Puglia (insieme alla sorella Rosaria), l’evento dal titolo “Un mondo dentro il mondo” in programma domenica 6 novembre alle ore 11.

La manifestazione promossa dalla Galleria in collaborazione con l’associazione “Cenacolo dei Poeti” di Bitonto sarà occasione per celebrare il rapporto del collezionista scomparso il 30 luglio 2021 con la sua città, con l’arte e la musica, attraverso il contributo di chi lo ha conosciuto e ha condiviso con lui l’interesse culturale, la passione per la storia e le tradizioni artistiche.

Si deve ai Devanna, infatti, la consistente donazione che ha dato impulso all’istituzione della Galleria e molto anche alla loro tenacia per la concretizzazione di questo progetto.

Per riannodare i fili della memoria e rileggere la figura e la personalità di Mino Devanna, numerose saranno le testimonianze e i racconti che domenica catalizzeranno l’attenzione del pubblico, intervallati da intermezzi musicali che ripercorreranno brani per lui particolarmente significativi.

L’evento, a cui si accede gratuitamente in quanto celebrato la prima domenica del mese, è aperto alla città.

