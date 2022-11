Condividi subito la notizia

L’amministrazione Melucci amplia i suoi percorsi di partecipazione, avviando l’iter di costituzione delle consulte comunali.

Dopo aver individuato le linee guida per l’istituzione di questi organismi e gli ambiti di operatività, l’esecutivo guidato dal sindaco Rinaldo Melucci ha lanciato la manifestazione d’interesse aperta ai rappresentanti legali o loro delegati di associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali ed economiche, organizzazioni sindacali, enti e istituzioni aventi sede legale o operativa nel Comune di Taranto, che vogliano far parte di una o più consulte. L’avviso pubblico e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo https://bit.ly/consultecomunali.

«La partecipazione è sempre stata un tratto fondamentale del nostro modello amministrativo – le parole del primo cittadino – lo stesso piano strategico locale “Ecosistema Taranto” è frutto di un ascolto attento e consapevole del territorio. Rilanciamo questo approccio con le consulte comunali, anche in funzione delle sfide alle quali ci stiamo affacciando».

La manifestazione d’interesse resterà aperta, senza scadenze, per consentire l’aggiornamento automatico dei soggetti che comporranno le varie consulte. Ne sono state individuate nove, una per ogni assessorato: sviluppo economico e professioni; sport; cultura; giovani; terzo settore e fragilità; mobilità sostenibile; sanità, ambiente e qualità della vita; sicurezza e legalità urbana; diritti civili. È stato stilato già un calendario delle riunioni, inoltre: il 15 novembre si terrà la prima seduta della consulta per lo sviluppo economico e per le professioni, con l’assessore di riferimento Fabrizio Manzulli, e a seguire tutte le altre fino al 20 dicembre.

«Saranno appuntamenti utili a raccogliere preziose sollecitazioni – ha spiegato l’assessore Manzulli – sulle quali calibreremo le prossime attività. Ci aspettiamo una risposta qualificata da tutte le categorie».

Correlati