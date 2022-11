Condividi subito la notizia

Venuti a conoscenza che la giovane pisticcese, dott.ssa Maddalena Venezia, avvocata 32 enne, rientrando tra il 5% dei concorrenti al concorso in magistratura, è diventata magistrata, raggiungendo un traguardo importante, con tanto impegno e determinazione, siamo lieti di congratularsi con lei, augurandole una brillante carriera, facendosi paladina dei diritti umani e civili di tutti i cittadini, nel trionfo della legalità e della giustizia sociale.

Sicuri che saprà, con coraggio, obiettività, lealtà, senza mai scendere a compromessi e ricatti, svolgere un ruolo difficile e delicato e contenti di avere nella comunità pisticcese una così brillante giovane donna, le dedicano, per il suo futuro professionale, due frasi significative di una donna alle donne, la grande Rita Levi Montalcini “Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza”; “Pensate al futuro che vi aspetta, pensate a quello che potete fare e non temete niente”.

Segreteria di Forum Democratico

Dr. Pasquale D. Grieco

