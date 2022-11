Condividi subito la notizia

Su gradito invito del Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, l’Ugl Matera con il Segretario Provinciale, Pino Giordano ha partecipato, alla ricorrenza della Festa dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate: celebrazione iniziata alle ore 11 in Piazza Vittorio Veneto, presenziata dalla Prefettura e dal Comando Provinciale Carabinieri di Matera con il Prefetto di Matera, Sante Copponi, le Autorità civili, militari e religiose, nonché le varie Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

“Salutando le Autorità – dice Giordano -, in particolar modo il Presidente della Provincia di Matera, Avv. Piero Marrese, ho trasferito il pensiero espresso dal Segretario Generale dell’Ugl, Paolo Capone per tale giornata, nel contesto celebrativo e unico per tutta la nazione: in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, celebriamo l’eroico sacrificio di quanti sono caduti in difesa della Patria. A nome dell’Ugl, rivolgo un sentito ringraziamento agli uomini e a alle donne in divisa che ogni giorno, con dedizione e spirito di servizio, rischiano la propria vita per tutelare la sicurezza in Italia e nelle missioni oltre confine. Viva l’Italia, Viva le Forze Armate!”

