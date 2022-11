Condividi subito la notizia

Potenza, 4 novembre 2022 – È Maddalena Catale la candidata eletta per la lista della Fim Cisl alle elezioni della Rsu che si sono tenute oggi alla Smartest di Tito. Alla neo eletta sono arrivati subito gli auguri del segretario generale Gerardo Evangelista che ha ringraziato le candidate “per aver scelto di essere in prima linea con la Fim e chi ha scelto di premiare con il proprio voto la proposta sindacale della Fim Cisl. Una proposta chiara e responsabile con al centro temi importanti: dallo smart working all’orario di lavoro, dall’inquadramento professionale alla formazione, fino al premo di produzione e al welfare aziendale, tema quest’ultimo molto importante in un contesto aziendale a forte presenza femminile. Se è vero che il domani dipende dalle scelte che sapremo fare oggi – ha aggiunto Evanglista – la Fim Cisl proseguirà il suo impegno per mettere le persone al centro del lavoro rendendole protagoniste della propria vita lavorativa. Solo stando insieme in modo partecipativo si possono ottenere buoni risultati”.

Correlati