Condividi subito la notizia

Si terrà lunedì 7 novembre, alle ore 18.30, al Museo Civico di Bari, in strada Sagges, la presentazione del libro “Cassandra: La mia patria fu il vento” della poetessa barese Stefania Lupelli.

All’evento, patrocinato dal Comune, interverranno l’assessora Carla Palone e il presidente della commissione consiliare Cultura Giuseppe Cascella.

Il libro, con la prefazione del giornalista Manlio Triggiani e la postfazione dello scrittore e avvocato Sandro Marano, reinterpreta il mito della sacerdotessa troiana in chiave moderna. Una riflessione su chi è la “nuova” Cassandra e sul significato delle sue catastrofiche profezie in questo millennio: Stefania Lupelli la immagina come un’eroina contemporanea, che vive nell’angoscia e accetta il nichilismo dei nostri tempi come destino, senza intravedere alcuna via d’uscita.

Durante la serata i giovani attori Enrica Aglaia Milella e Marco De Letteriis leggeranno alcuni brani del testo.

Correlati