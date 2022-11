Condividi subito la notizia

Il 4 novembre, Italia mia, festa delle forze armate e dell’unità di Italia. Italia mia, in terra lucana ebbi i natali, il 4 novembre, in una italiana regione piena di luce affacciato alla vita, i miei primi vagiti feci sentire, in Matera, mater terra mia vissi, felice la mia lontana giovinezza, e quando emigrante da lei lontano non seppi stare, a lei Matera mater mia, oggi di Italia spendente della murgia fiore e di cultura, orgoglio e capitale, ed a lei amata italica terra volli tornare. Oggi, Italia, amata terra nostra e mia, è, il 4 novembre, il giorno, dell’unità nazionale, dedicato alle forze armate, del ricordo, della tua festa, e del nostro amore per te, libera e bella, italiana terra mia.

Vito Coviello

