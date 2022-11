Condividi subito la notizia

Donne: motore dell’economia, è il titolo del secondo appuntamento di Prime Minister Basilicata, la scuola di politica per giovani donne, ospitato domenica 6 novembre 2022, dalle 10.00 alle 16.00, nella biblioteca Lorenzo Ostuni di Tito, in cui si approfondiranno le tematiche legate all’economia di genere insieme ad Azzurra Rinaldi, direttrice della Scuola of Gender Economics.

La gender economics, o economia di genere, è un filone di ricerca piuttosto recente che si basa sulla teoria secondo cui le politiche di genere siano in grado di influenzare l’andamento economico di un paese e che, proprio sulla base di questo assunto, si impegna a contrastare le disuguaglianze di genere nell’ambito delle politiche economiche.

Secondo il Global Gender Gap Report del World Economic Forum del 2018, l’Italia è al 70esimo posto su 149 Paesi sulla capacità di colmare le differenze di genere, un dato che diventa tragico se si misura la sola dimensione economica, ossia la partecipazione al mercato del lavoro e le opportunità economiche riservate al genere femminile, per il quale detiene il 118esimo posto.

Durante l’incontro con le 28 allieve della scuola di politica per giovani donne, verranno approfonditi i temi dell’economia di genere attraverso cui promuovere l’equilibrio di genere e della diversità in ambito sociale ed economico, passaggi fondamentali e imprescindibili per favorire un miglioramento dell’intero sistema Paese.

AZZURRA RINALDI

Direttrice della School of Gender Economics all’Università Unitelma Sapienza di Roma e co-founder di Equonomics, fa parte del board della European Women Association e di quello di Opera for Peace ed è Componente del Comitato Scientifico dell’Osservatorio sul Terziario ManagerItalia. I temi dello sviluppo e della cooperazione per la riduzione del divario tra le aree più povere e quelle più ricche del mondo sono al centro dei suoi interessi fin dai primi anni di attività, sempre con un focus sulle disuguaglianze di genere. Opinionista su La Svolta, è autrice di articoli e libri sui temi del gender gap.

All’incontro, patrocinato dal Comune di Tito, parteciperà anche Giusy Laurino, assessora alle Attività produttive, reti e innovazione tecnologica del medesimo comune che illustrerà le buone pratiche messe in atto dalla Pubblica Amministrazione attraverso progetti e collaborazioni con aziende, università e istituti scolastici rivolte in particolare alle donne e agli studenti.

Prime Minister Basilicata è una delle scuole di Prime Minister, progetto “ideato” da Movimenta e Farm Cultural Park e realizzato con la collaborazione di Matera Letteratura.

