Policoro. Due importanti appuntamenti di altrettante discipline sportive sono in programma nella Città di Policoro. Si tratta del “Gran Prix Basilicata Judo Fijlkam Ca/3u”, organizzato dal Comitato Regionale della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali- FIJLKAM, con la collaborazione dell’A.S.D. KDK Lucania, che si terrà nei giorni 12 e 13 novembre prossimi; e delle finali del Campionato Italiano di Calciobalilla del 2, 3 e 4 dicembre 2022, organizzate dalla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali – settore Calcio-Balilla. Per entrambe le competizioni sportive, che si terranno nell’importante struttura del Palaercole, l’Amministrazione Comunale, su proposta dell’Assessore allo Sport, Giuseppe Maurizio Montano, ha concesso il gratuito patrocinio con altrettante Deliberazioni di Giunta. “La valorizzazione e la promozione dello sport, unitamente al sostegno dei valori educativi e formativi di aggregazione e inclusione sociale – dichiarano il sindaco, Enrico Bianco e l’assessore al ramo – passano anche attraverso l’accoglienza di importanti competizioni sportive nelle nostre strutture”. “Entrambe le iniziative, di alto spessore agonistico, sono state meritevoli di attenzione, per l’apporto che danno allo sviluppo sportivo, sociale, culturale, artistico, ricreativo, turistico ed economico della comunità locale”. “Sport e sana competizione – concludono gli amministratori – che, siamo certi, costituiranno anche un’importante occasione di promozione del territorio”.

Policoro, 04.11.2022

