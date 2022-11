Condividi subito la notizia

Per il primo movimento della stagione domenicale per famiglie “L’albero delle storie” 2022/23, a cura del Teatro delle Forche, domenica 6 novembre, in scena “Alice, curiosa cascherina”, di e con Rosanna Ventura e Silvio Gioia.

Spettacolo d’attrice e teatro d’ombre liberamente tratto da “Le favolette di Alice” e “La Grammatica della Fantasia” di Gianni Rodari.

Massafra (TA) – Teatro Comunale ‘Nicola Resta’ (Piazza Garibaldi).

Ingresso ore 17.30. Sipario ore 18.00.

Posti limitati e prenotazione obbligatoria al numero 3246103258. Ticket 5 euro.

Età consigliata: dai 4 anni in su.

Teatro delle Forche

(Cell. 3497291060)

