Il 5 Novembre 2022 alle ore 19:30 le istituzioni civili e religiose di Pisticci e Marianopoli ricorderanno insieme, attraverso un evento on line, Angelina Lo Dico, la ‘maestrina santa’ a 90 anni dalla sua nascita al cielo e presenteranno i loro progetti culturali a tema.

Angelina Lo Dico nata a Marianopoli l’8 aprile del 1900 è stata una maestra straordinaria, ‘rivoluzionaria per amore’, che ha esercitato il suo ruolo di cristiana in modo eroico, ha operato in situazioni di povertà, di miseria culturale nel territorio pisticcese del primo Novecento e, ancora oggi, continua ad insegnare ai giovani e agli adulti del nuovo millennio attraverso il suo esempio. Angelina insegna a non arrendersi, ad essere ‘grandi’ nella semplicità, ad annunciare l’amore di Dio anche a costo di sacrificare la propria vita, una vera role model, una persona straordinaria che ha dato valore alla sua vita e che dà valore alla vita degli altri.

Le professoresse Antonia Maria Marchitelli e Dolly Troiano hanno approntato per l’occasione un docu-video che racchiude le testimonianze di chi nel corso di questi anni, a vario titolo, ha portato avanti la memoria di Angelina Lo Dico.

Il link del docu-video sarà a disposizione di coloro che vorranno conoscere e approfondire la storia della maestra santa.

