COPAGRI: “RINNOVARSI PER CRESCERE”, IL 9 E 10 NOVEMBRE A ROMA IL VI CONGRESSO NAZIONALE DELLA CONFEDERAZIONE

Apre relazione presidente Franco Verrascina; interviene ministro Agricoltura e Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida

Roma, 2 novembre 2022 – “Rinnovarsi per crescere. Insieme per essere protagonisti dell’agricoltura” è l’ambizioso tema al centro dei lavori del VI Congresso nazionale della Confederazione Produttori Agricoli-Copagri, che si terrà mercoledì 9 e giovedì 10 novembre a Roma, presso il TH Roma – Carpegna Palace Hotel, in Via Aurelia 481. Il programma dei lavori è consultabile cliccando qui.

Alla sessione pubblica dei lavori, che si svolgerà dalle ore 15:30 del 9 novembre e che si aprirà con la relazione del presidente della Copagri Franco Verrascina, porteranno il loro contributo i massimi vertici dei sindacati agricoli e delle associazioni datoriali nazionali.

Il dibattito verrà inoltre arricchito dagli interventi di numerosi rappresentanti della politica agricola ed economica del Paese, fra i quali il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, con i quali saranno approfondite quelle che sono le tematiche di maggiore interesse e rilievo che caratterizzeranno l’agricoltura del futuro, partendo dalle imminenti sfide del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR e del Piano Strategico Nazionale-PSN della PAC.

