Musica senza confini che unisce generazioni distanti solo anagraficamente. E’ questo il filo rosso che conduce il concerto “Generazioni a confronto” in programma il 3 novembre alle 21 all’Auditorium Gervasio di Matera .

Sul palco con l’Orchestra Sinfonica Ico 131 della Basilicata, ci saranno Clemente Zingariello diretto da Francesco Zingariello. Il dialogo in musica coinvolgerà padre e figlio attraverso il violoncello e la voce, mettendo in evidenza una volta ancora come la musica non ha età, credo ed etnia. Il giovane violoncellista materano Clemente Zingariello, è fresco vincitore della borsa di studio “Maura Giorgetti” organizzato dalla Filarmonica della Scala e

promessa internazionale del violoncello.

“Nel mondo si parlano diverse lingue e diversi accenti, ma quello musicale – sottolinea Francesco Zingariello –è lo stesso ovunque e supera anche l’età dei suoi protagonisti”.



Prevendita:

Cartoleria Montemurro: via delle Beccherie 69 Matera -0835.46517

Teatro Comunale Guerrieri: piazza Vittorio Veneto Matera – 0835.333411

