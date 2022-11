Condividi subito la notizia

Quest’anno l’intero mese di novembre è dedicato a livello internazionale al gioco.

La biblioteca OgniBene di Lecce – che si trova all’interno del complesso degli Agostiniani in viale De Pietro – celebrerà l’International Game Month con una serie di appuntamenti, alcuni dei quali organizzati in collaborazione con l’associazione Così Come Sei e con il Club Tira il dado.

Si parte con l’incontro formativo-informativo dedicato al Diritto al Gioco, in programma giovedì 3 novembre, alle ore 16.30, organizzato dall’associazione Cosi come Sei e dal club Tira il Dado, nasce per stimolare una riflessione profonda sulla pratica ludica come occasione di socializzazione e di crescita collettiva, come strumento per stimolare la memoria, il linguaggio, l’attenzione, la concentrazione, la capacità di confrontarsi e relazionarsi.

L’incontro è rivolto a insegnanti, dirigenti scolastici, pediatri, pedagogisti, educatori, genitori, bibliotecari, ludotecari, amministratori comunali e a tutte le persone che vorranno avvicinarsi al mondo ludico. In questa occasione sarà presentata la pubblicazione del Commento all’Art.31 , la rassegna di appuntamenti in programma per l’International Games Month e il progetto “Una Piccola Ludoteca a Scuola”.

All’incontro interverranno, tra gli altri, anche Andrea Angiolino, giornalista, scrittore e autore di giochi, nominato consulente del Ministero dell’Istruzione con la qualifica di “esperto inventore di giochi“; Graziano Grazzini, amministratore delegato di Città del Sole, marchio leader nel mercato di riferimento in Italia; Roberto Farnè, professore ordinario del Dipartimento di Scienze per la qualità della vita dell’Università di Bologna/Rimini, primo promulgatore della Libera Università del Gioco.

«La biblioteca OgniBene – dichiara l’assessora alla Cultura Fabiana Cicirillo – è nata con due vocazioni precise: la lettura e il gioco. Quest’ultimo è un elemento estremamente importante per la socializzazione, l’educazione, l’inclusione, la comunicazione tra generazioni e lo scambio interculturale. Una biblioteca di comunità che parla a tutti non può prescindere, quindi, dal gioco. Ecco perchè per l’International Games Month potenziamo le nostre iniziative sul tema insieme alle associazioni che già ci affiancano occasionalmente».

Questi gli altri appuntamenti previsti ad OgniBene in questo mese:

Gio 3/11 – ore 17

L’ora del racconto – Imparare a giocare

Letture ad alta voce

Mer 9/11 – ore 16.30

Immagina, gioca, crea

Il laboratorio Montessori – età 3-5 anni

Gio 10/11 – dalle 9.30 alle 12.30

Appuntamenti per le scuole

International Games Month

A cura dell’associazione Così Come Sei

Gio 10/11 – ore 17

L’ora del racconto

Giocare con le parole

Letture ad alta voce

Ven 11/11 – ore 17.30

Otaku! Il club dei manga

Età 11 – 16

Sab 12/11 – ore 10.30

Giocare non stanca

Un sabato con i nonni e con le nonne

Dom 13/11 – dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19

You Play – Giocare in biblioteca

Mattina: per famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni e per i ragazzi dai 13 ai 17 anni

Pomeriggio: gruppi di gioco per ragazzi dai 13 ai 17 anni e per adulti di tutte le età

A cura dell’associazione Così Come Sei

Mer 16/11 – ore 17

Immagina, gioca, crea

Età 6-11 anni

Gio 17/11 – dalle 9.30 alle 12.30

Appuntamenti per le scuole

International Games Month

A cura dell’associazione Così Come Sei

Gio 17/11 – ore 17

L’ora del racconto

Giocare tra le pagine

Mer 23/11 – ore 16.30

Immagina, gioca, crea

Il laboratorio Montessori – età 3-5 anni

Gio 24/11 – dalle 9.30 alle 12.30

Appuntamenti per le scuole

International Games Month

A cura dell’associazione Così Come Sei

Gio 24/11 – ore 17

L’ora del racconto

Giocare con le immagini

Sab 26/11 – ore 10.30

Non piangere Zebrino

Il gioco del Kamishibai

Dom 27/11 – ore 10.30

You Play – Giocare in biblioteca

Mattina: per famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni e per i ragazzi dai 13 ai 17 anni

Pomeriggio: gruppi di gioco per ragazzi dai 13 ai 17 anni e per adulti di tutte le età

A cura dell’associazione Così Come Sei

