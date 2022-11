Condividi subito la notizia

Si svolgerà venerdì 4 novembre, coninizioalle ore 11.00, la celebrazione della “Festa dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate” che il Comune di Martina Franca ha sempre organizzato in collaborazione con l’Aeronautica Militare – 16° Stormo, presso il Monumento ai Caduti, in Piazza Vittorio Veneto. A conclusione della manifestazione, una corona sarà deposta davanti alle lapidi dedicate ai Caduti di Russia nell’aiuola in via Mercadante.

Nel pomeriggio, alle ore 16.30, presso la Sala Consiliare del Palazzo Ducale, si svolgerà un incontro nel corso del quale alla moglie del compianto professor Felice Tagliente, la signora Maria Di Marco, sarà consegnata un’onorificenza – l’encomio solenne – alla presenza delle autorità.

“La cerimonia quest’anno vuole anche ricordare il professor Felice Tagliente – sottolinea l’Assessore alle Attività Culturali e alle Politiche Educative e Formative, Carlo Dilonardo – scomparso a luglio scorso, appassionato sostenitore di questa iniziativa. La cittadinanza, le alunne, gli alunni degli istituti della nostra città sono invitati ad unirsi agli eventi previsti, al fine di non dimenticare una parte della nostra storia che ha purtroppo visto cadere tanti giovani nel corso di tutte le guerre e per tenere viva la memoria sui valorosi soldati scomparsi e dispersi”.

