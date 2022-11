Condividi subito la notizia

Il 4 novembre 2022 con inizio alle ore 10.30 si svolgerà in Piazza Vittorio Veneto a Matera la cerimonia per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, organizzata dalla Prefettura e dal Comando Provinciale Carabinieri di Matera. Presenzieranno alla cerimonia il Prefetto di Matera, Dott. Sante COPPONI, le Autorità civili, militari e religiose, nonché rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Nella circostanza, il Prefetto e i Comandanti militari e dei Corpi di polizia commemoreranno i Caduti con la deposizione di due corone, dapprima al cippo di via Lucana e, successivamente, al Monumento ai Caduti di Piazza Vittorio Veneto. Durante la celebrazione, sarà schierato un reparto di formazione composto da una rappresentanza delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, dei Corpi di polizia, della C.R.I., dei VV.FF. e delle Associazioni Nazionali dei Carabinieri e della Polizia di Stato; sarà inoltre data lettura dei messaggi inviati dal Capo dello Stato e dal Ministro della Difesa e seguiranno gli interventi del Presidente della Provincia, del Sindaco di Matera, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e dei rappresentanti della Consulta Studentesca.

Alle ore 17.00 avrà luogo l’ammainabandiera con una rappresentanza di Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e delle Associazioni combattentistiche e d’Arma.

