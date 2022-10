Condividi subito la notizia

Potenziati i servizi di pulizia del quartiere Tamburi, con particolare riferimento alla zona del cimitero San Brunone, in occasione dell’1 e 2 novembre. In queste giornate, come di consuetudine, si attende un notevole flusso di cittadini in visita ai propri cari defunti.

L’implementazione del servizio si va ad aggiungere alle operazioni di pulizia già svolte quotidianamente da operatori e mezzi di Kyma Ambiente. Le squadre saranno in azione anche nei pressi del cimitero di Talsano.

Il servizio potenziato di riassetto, spazzamento manuale e meccanico è partito nei giorni scorsi con una serie di rimozioni di ingombranti e pulizia radicale dell’intera area interessata del quartiere Tamburi. Gli interventi continueranno anche dopo il 2 novembre, momento in cui si prevede un notevole numero di visitatori per la commemorazione dei defunti e per assistere alla celebrazione che si terrà nella cappella monumentale del cimitero San Brunone. Dalle prime ore dell’alba, mezzi e operatori di Kyma Ambiente in azione per ripulire vie di accesso alle strutture cittadine, marciapiedi e zone in cui si trovano gli esercizi commerciali di vendita di fiori.

Ulteriori squadre si affiancheranno a quelle presenti quotidianamente in Città vecchia, in occasione della Santa Messa dell’ 1 novembre nella Cattedrale di San Cataldo. Anche in questo caso, pulizia e riassetto potenziati visto il gran numero di fedeli attesi.

«Anche quest’anno abbiamo pianificato un piano di interventi per garantire igiene e decoro in occasione di queste giornate molto sentite dai tarantini» commenta il presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli. «Su impulso del sindaco Melucci, il nostro lavoro quotidiano è finalizzato alla tutela della nostra Taranto. Confidiamo nella collaborazione di cittadini e commercianti nel corretto conferimento dei rifiuti e nel rispetto del bene comune».

