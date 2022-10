Condividi subito la notizia

Bilancio molto positivo per il Club Soroptimist Matera che ha visto una partecipazione importante per “Le donne contano”, corso di educazione finanziaria che rientra all’interno di un progetto nazionale di Club Soroptimist siglato con la Banca d’Italia.

Il corso si è tenuto nelle giornate di venerdì 28 e sabato 29 ottobre alla presenza di circa 30 donne iscritte, le quali gratuitamente hanno avuto la possibilità di acquisire informazioni per un’autonomia nella gestione finanziaria, una consapevolezza dei propri risparmi e della propria impresa e una conoscenza dei principali rischi e truffe sulle piattaforme online. La seconda giornata è stata dedicata in particolare alle donne ucraine presenti a Matera.

Grande soddisfazione per la presidente del club materano, dottoressa Patrizia Minardi, che ha dichiarato: «Siamo felici del riscontro ottenuto. Abbiamo presentato un significativo momento di formazione finalizzato ad accrescere le conoscenze su temi delicati, trovando anche l’interesse di alcune donne immigrate, le quali hanno appreso le nozioni e strumenti di base in materia. Siamo convinte che, tramite queste iniziative, le donne possano diventare più autonome e meno ricattabili in determinati argomenti che spesso sono oggetto di violenze psicologiche e fisiche. Ringrazio le partecipanti e i professionisti per il tempo dedicato».



31/10/2022

Presidente Club Matera Soroptimist

Patrizia Minardi

