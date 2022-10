Condividi subito la notizia

Con deliberazione aziendale n. 735 del 27 ottobre 2022, l’Azienda Sanitaria locale di Matera ha ammesso all’Avviso Pubblico di selezione, per soli titoli, per assunzioni a tempo determinato nel profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale, Cat. D – indetto con deliberazione n. 56 del 07.02.2022 – le 312 domande di partecipazione risultate ammissibili sulle 317 complessivamente pervenute ed ha approvato la graduatoria finale di merito.

Ciò consentirà all’azienda, per far fronte alle urgenti necessità assunzionali rappresentate dai vari uffici aziendali, di procedere all’assunzione a tempo determinato di venti collaboratori amministrativi, nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale in forma aggregata volta alla copertura a tempo indeterminato dei posti riferiti ai profili professionali suddetti.

