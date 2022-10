Condividi subito la notizia

Campionato Serie C femminile – girone A – 3° giornata – 30-10-2022

PM VOLLEY POTENZA – FARM. MASTROLONARDO TURI: 2-3 (22-25, 25-23, 11-25, 25-20, 6-15)

E’ una PM Volley arcigna e determinata quella che è andata vicina alla vittoria contro un ottimo Turi salvo cedere al tiè-break dove le pugliesi si sono dimostrate più quadrate e concrete. Un altro punto prezioso per le ragazze di coach Marco Orlando che continuano a muovere classifica e che si portano adesso a due punti. Nel primo set ottime fasi di gioco da una parte e dall’altra, si fa nella fase finale praticamente punto a punto con Turi che mette la zampata finale chiudendo 22-25. Nel secondo parziale si invertono le sorti, Di Camillo e compagne entrano in campo per ribaltare il risultato e ci riescono imponendosi con un poderoso 25-23. Nel terzo set Turi vuole ritornare in avanti e approfitta di una fase di calo delle potentine chiudendo con un più agevole 11-25. Nel quarto la pM Volley riaccende la luce e torna a macinare punti su punti e con grinta e determinazione riesce a portare la gara al tiè-break in virtù del 25-20. Nel quinto e ultimo set la PM Volley prova a tenere testa al Turi ma le pugliesi si dimostrano più fresche e chiudono sul 6-15 portando il 3-2 a proprio favore. Per il prossimo turno la PM Volley sarà di scena domenica 6 novembre ad Acquaviva delle Fonti in casa della VolleyUp Eulogic.

PM Volley Asd

