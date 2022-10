Condividi subito la notizia

Nel nono turno di Eccellenza Lucana, la capolista Elettra Marconia torna alla vittoria. La formazione jonica ha regolato il Montescaglioso, con un goal per tempo. Mattatore di giornata bomber Lucas De Olivera che ha siglato una splendida doppietta. Gli ospiti, tuttavia, non hanno reso vita facile ai rossoblù, specie nella prima frazione di gara, riuscendo a chiudere bene gli spazi. Il goal che sblocca il risultato arriva a pochi minuti dall’half time. Un lungo lancio di Marino elude l’intervento della difesa montese, Lucas De Olivera arpiona la palla e batte Cifarelli. Nella seconda frazione i padroni di casa, scendono in campo molto più sciolti e si dirottano alla ricerca del raddoppio, per mettere in ghiaccio i 3 punti. Al quarto d’ora Rizzi prova dalla distanza, ma trova la deviazione dell’estremo difensore biancoblu. All’83’ perfetta verticalizzazione di capitan Casale per De Olivera, che brucia in velocità Riccardi e con una precisa sassata mette in rete il raddoppio. Doppietta estremamente importante per De Olivera, che permette all’Elettra Marconia di mantenere la testa della classifica e scacciare i fantasmi di Tricarico.

Tabellino

Elettra Marconia: Marino, Marinelli, Bertea, Continente, Layus, Casale (86’ Suglia), Resta (84’ Scandurra), Palo, Rizzi, Piazze, De Olivera (86’ Oyuela);

A disp.: Scardillo, Mancini, Tricchinelli, Lopez, Camardella, Diouf;

All.: Finamore;

Montescaglioso: A. Cifarelli, Racamato, Riccardi, G. Martino, Basile, Diagne (65’ Pizzolei), Quattromini, Bustamante, Mastrodomenico, Pennacchia, Simone;

A disp.: G. Cifarelli, Lasalvia, A. Martino, Petrarca, Fuoco, Leccese, Montemurro;

All.: Marchitelli;

Arbitro: Labanca di Potenza, Assistenti: Iacovino e Mileo;

Spettatori: 300 circa;

Elettra Marconia 24

Pomarico 22

Brienza 21

Città dei Sassi 20

Rotonda 19

Tricarico 18

Vultur Rionero 16

Venosa 13

Oppido 12

Ferrandina 11

Montescaglioso 9

Correlati