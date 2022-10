Condividi subito la notizia

Di seguito dichiarazione del sindaco Carlo Salvemini sulla nomina del Presidente della Camera di Commercio di Lecce Mario Vadrucci a vicepresidente nazionale di Unioncamere in occasione dell’assemblea generale delle camere di commercio a Padova.

“Faccio le mie congratulazioni a Mario Vadrucci, presidente della nostra Camera di Commercio per la prestigiosa nomina che fa onore al suo impegno e alla sua competenza e al nostro territorio tutto. L’emergenza economica che mette a dura prova il tessuto economico del nostro Paese necessita della collaborazione stretta tra le amministrazioni pubbliche e il mondo dell’impresa per definire insieme lo sforzo collettivo che dobbiamo compiere per superare il momento e rilanciare la nostra economia. Sono certo che Mario, a cui mi legano rapporti di collaborazione istituzionale e una forte stima personale, saprà offrire dal suo ruolo nazionale un contributo decisivo”.

