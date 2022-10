Condividi subito la notizia

I cittadini portatori di handicap, entro il 1° marzo di ciascun anno, devono presentare domanda al sindaco del Comune in cui si trova l’immobile, con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista

La giunta regionale della Basilicata, su proposta dell’ufficio Pianificazione territoriale e paesaggio, nella seduta di ieri ha approvato la delibera relativa al riparto dei fondi da destinare ai Comuni per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Il contributo da erogare, a fronte delle 620 richieste da finanziare, ammonta a 7.677.537,35 euro, di cui 2.533.107,76 euro per il soddisfacimento di 223 domande presentare da disabili riconosciuti invalidi totali, con difficoltà di deambulazione, e 5.144.429,59 euro per le 397 domande di persone disabili riconosciute invalidi parziali.

“Con i contributi concessi per il 2022 vengono finanziate tutte le domande dei disabili aventi diritto di priorità e, a differenza degli anni precedenti, è stato possibile soddisfare anche buona parte di quelle presentate dai disabili riconosciuti invalidi parziali” dichiara l’assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, Cosimo Latronico.

La legge n. 13 del 9 gennaio 1989 prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere finalizzate all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. I portatori di handicap, riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali, entro il 1° marzo di ciascun anno devono presentare domanda al sindaco del Comune in cui si trova l’immobile, con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista. A seguito dell’istruttoria effettuata dall’ufficio comunale preposto, sulla base delle richieste ritenute ammissibili, il primo cittadino stabilisce il fabbisogno del proprio territorio, pubblica una graduatoria in ordine di priorità e cronologico che provvede a trasmettere alla Regione per la determinazione del fabbisogno complessivo. Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.

IN ALLEGATO LA DELIBERA CON LA TABELLA CHE RIPORTA GLI IMPORTI STANZIATI PER CIASCUN COMUNE LUCANO

