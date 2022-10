Condividi subito la notizia

La ventunesima edizione del Festival di Potenza – rassegna nazionale di musica e spettacolo – è stata presentata a Roma negli studi di Lazio Tv dal direttore artistico Mario Bellitti e dalla conduttrice Paola Delli Colli nella trasmissione “Festival Italia in Musica”. L’edizione 2022 del Festival – il più longevo non solo in Basilicata ma in generale tra le manifestazioni musicali italiane – si svolgerà sabato 19 novembre a Sasso Castalda (Teatro Mariele Ventre). Come ogni anno il format originale di spettacolo dal vivo già collaudato si arricchisce di novità, con una ventina di artisti, proposte musicali per tutti i target, i gusti e le generazioni.

Bellitti ha ricordato che il rapporto di collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Sasso, in particolare con il sindaco Nardo e il vice sindaco Stella si protrae da anni attraverso l’organizzazione del Festival “Melodie alla Luna”, (di cui è direttore artistico). E’ stato confermato che anche la nuova edizione diventerà un programma televisivo che sarà distribuito anche all’estero da numerose emittenti televisive contribuendo a promuovere gli artisti e la Basilicata turistica come da patrocinio delll’Apt. L’industria della musica dal vivo ha talvolta trascurato piccoli eventi a causa del potenziale limitato per l’economia di scala, con conseguente riduzione dei margini. Noi invece – ha aggiunto il direttore artistico del Festival – continuiamo a crederci da più di 20 anni e dopo aver verificato l’assenza totale di attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale di Potenza abbiamo deciso di ripetere come lo scorso anno la serata di Gala a Sasso di Castalda che, al contrario, ha mostrato ben altro atteggiamento di interesse, valorizzazione e cooperazione per la migliore riuscita.

