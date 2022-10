Condividi subito la notizia

Dopo il tie-break perso contro il Corato, la PM Volley Potenza torna nuovamente in campo alla Palestra “Caizzo” per ospitare la temibile formazione della Farmacia Mastrolonardo Turi che guida il girone A della Serie C femminile con sei punti a braccetto con Altamura, Gioia del Colle e Monopoli. Gara non semplice per il sestetto di coach Marco Orlando che comunque ha strappato un punto nell’ultima partita ed ha mosso la classifica. Un parere sulla formazione potentina e sul prossimo avversario viene dalla centrale classe 2003 Emma La Ghezza una delle nuove arrivate in casa PM Volley: “Abbiamo iniziato da un bel po’ di settimane e con il passare del tempo stiamo andando sempre meglio anche se si può sempre migliorare, siamo un bel gruppo Marco e la società sono molto competenti man mano che andremo avanti potremo arrivare ad un ottimo livello; Turi – prosegue la centrale – è primo in classifica per cui dovremo dare il meglio delle nostre capacità, esserci con la testa ed il cuore e comunque regalare una bella partita”. La giovane atleta potentina sottolinea anche le doti di coach Orlando: “Marco è speciale perchè è un allenatore molto capace ha competenze sia a livello tecnico ma ha anche tanto cuore e tanto sentimento e riesce a fare gruppo”. L’appuntamento è per domenica 30 ottobre alla Palestra “Caizzo”, match che sarà diretto dai signori Avallone e Pascaretta con prima battuta fissata alle 17:00.

