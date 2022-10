Condividi subito la notizia

UN WEEK END DI PAURA AL CASTELLO VOLANTE DI CORIGLIANO D’OTRANTO

Fino a martedì 1 novembre il Castello Volante di Corigliano d’Otranto ospita un lungo week end di paura per festeggiare Halloween. Un ricco programma di eventi, visite guidate, una cena con delitto, laboratori esperienziali per grandi e piccoli e una festa da non perdere nelle oscurità delle sale dell’antico maniero. Tutti i giorni alle 19 (lunedì 31 anche alle 20:30 – ingresso 10 euro|ridotto 5 euro – prenotazione obbligatoria 3519137972 – info@ilcastellovolante.it) spazio alle visite guidate da paura. Domenica 30 una lunga serata dedicata alle famiglie. Dalle 15 alle 18 l’artista e illustratore Ruggero Asnago terrà il laboratorio creativo “La fabbrica dei mostri”. Una catena di montaggio a ciclo continuo in cui assemblare paurosi elementi per costruire la propria gigantesca maschera. I partecipanti (minori di 6 anni accompagnati da un adulto) potranno disegnare storie con linee e parole e sfoggiare con fierezza il loro stendardo alla parata finale che partirà dalle 18 per le vie di Corigliano. Dalle 19 si tornerà al Castello per il Kids Halloween Party, un un dj set da paura per i più piccoli al quale anche i genitori saranno ammessi, ma solo se travestiti. (Costo laboratorio, parata e party 10 euro. Solo party 5 euro. Prenotazioni 3519137972 – info@ilcastellovolante.it). Lunedì 31 ottobre si festeggia Halloween con “Una notte da paura“. Dalle 17 nella Biblioteca comunale appuntamento per bambine e bambini dai 6 anni (ingresso libero con prenotazione obbligatoria 3792094185) con Venti di paura, per un pomeriggio di letture tra fantasmi, zombie e mostri di ogni tipo. Dalle 22 (ingresso 10 euro + dp – prevendite su dice.fm – info 3331803375) il Castello Volante si trasformerà in un luogo da brivido in cui perdersi e addentrarsi per trascorrere la notte più spaventosa dell’anno tra musica, inquietanti apparizioni, letture del Tarot, face-painting, citazioni letterarie e cinematografiche. Le sale, l’atrio e le terrazze ospiteranno le selezioni di Bawrut, Giorgia Da Vinci, Vivaz, Jetro, Rebecca Wilson, Max Nocco, P@ul, Rachele Andrioli, Gopher e il live set di Zaleska, progetto di Caterina Palazzi, leader della band Sudoku Killer. Spazio anche a “Nessuno può sentirti”, una selezione delle migliori scene horror del cinema muto! Nosferatu, Frankenstein e i più famosi mostri cinematografici di più di cento anni fa, a cura del Cineclub Unisalento.



HALLOWEEN AL CASTELLO CARLO V DI LECCE CON VISITE SPECIALI TEATRALIZZATE

Domenica 30 e lunedì 31 ottobre, con un percorso speciale teatralizzato dedicato alla festa di Halloween, prosegue la rassegna “Autunno al Castello” che fino al 3 dicembre proporrà visite guidate (dal giovedì alla domenica) e una serie di appuntamenti per vivere gli spazi del Castello Carlo V di Lecce come luoghi di socialità e incontro, dove poter sviluppare interessi e passioni senza dimenticare il loro valore storico-culturale. In occasione di Halloween, Attraverso il Castello proporrà infatti una visita speciale con attori e guide “in scena”: partendo dal racconto dell’origine e diffusione della festa che, come non tutti sanno, non nasce negli Stati Uniti ma ha origini antichissime rintracciabili in Irlanda, ci si immergerà in storie e racconti di paura ambientati nel Castello Carlo V di Lecce. Il percorso (partenza alle 18, 19, 20 e 21), condurrà i partecipanti sul camminamento di ronda, nella Cappella di San Francesco e di Santa Barbara oltre che nelle antiche prigioni dove verranno sorpresi da racconti, stimolazioni e travestimenti in grado di evocare fantasmi, personaggi ed episodi leggendari legati alla storia dell’antico maniero. Il governatore di Terra d’Otranto Ferrante Loffredo mentre si prepara al possibile attacco dei Turchi, il fantasma dell’architetto del castello Gian Giacomo dell’Acaya, lo spirito di una famosa contessa che si affaccia dalle finestre della sala del trono. Come ogni luogo centenario che si rispetti, anche il Castello Carlo V nasconde leggende e racconti non proprio adatti ai deboli di cuore. È possibile e consigliato presentarsi in abiti paurosi adatti all’occasione. Ingresso 15 euro, 6 euro ridotto under 18, gratuito under 7 – speciale pacchetto famiglia 2 adulti e due ragazzi 30 euro. Domenica 30 ottobre la giornata partirà alle 10:30 (ingresso 10 euro) con Morning Yoga, in collaborazione con Salento YOGA a cura dell’insegnante Kamal Fanibanda, e proseguirà con i tour guidati disponibili dal giovedì alla domenica (ore 10:30, 11:30 e 12:30 e 16, 17 e 18 – senza obbligo di prenotazione, raduno in Piazza D’Armi) che permetteranno ai visitatori di immergersi in totale sicurezza nella storia e negli ambienti del Castello. Costruito in età medievale a ridosso delle mura dell’abitato, il Castello subì numerose ristrutturazioni nel corso dei secoli successivi con interventi in età federiciana, angioina e aragonese. L’edificio, che ospitò Maria d’Enghien e Giovanni Antonio Orsini del Balzo, era circondato sui quattro lati da un profondo fossato. L’aspetto attuale è dovuto agli interventi voluti da Carlo V nella prima metà del Cinquecento e condotti dall’architetto Gian Giacomo d’Acaya. La rassegna è organizzata e promossa da Attraverso il Castello, progetto di valorizzazione della fortezza, nato dalla collaborazione tra la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce e le associazioni di promozione sociale 34° Fuso e The Monuments People, con il contributo di Marullo Costruzioni S.R.L., azienda che da anni collabora al restauro del patrimonio culturale e che al momento è impegnata nel recupero del secondo lotto del maniero, e Cantina San Donaci. Info e prenotazioni 3278773894 – attraversoilcastello@gmail.com.



VISITE GUIDATE AL PARCO ARCHEOLOGICO DI RUDIAE

Fino a martedì 1 novembre alle 11 e alle 15 proseguono con un doppio turno le visite guidate nel Parco Archeologico di Rudiae a Lecce. Dal 2018 sono, infatti, fruibili sia gli scavi archeologici (“Fondo Acchiatura”) della città fondata dai Messapi sia l’Anfiteatro romano, costruito nei primi anni del II sec. d.C., durante il regno di Traiano, e riportato alla luce recentemente. Lecce può vantare, infatti, due anfiteatri romani a distanza di pochi chilometri: quello di Lupiae in Piazza Sant’Oronzo, nel cuore della città, e quello dell’antica Rudiae, nelle campagne alle porte del capoluogo salentino. Durante le visite sarà ricordata anche la figura di Otacilia Secundilla, una giovane donna romana vissuta duemila anni fa che, con la sua opera filantropica ha donato le economie per la costruzione dell’Anfiteatro nella patria del poeta Quinto Ennio (239 a.C. – 169 a.C.) e di Sant’Oronzo (22 d.C. – 68 d.C.). Dopo una breve pausa, il Parco è nuovamente aperto grazie a un accordo di promozione e valorizzazione stipulato tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, il Comune di Lecce e la società Archeologia, Ricerca e Valorizzazione SRL – A.R.Va. Per i prossimi due anni lo spin off dell’Università del Salento, coordinato dagli archeologi Pio Panarelli e Dario Corritore, si occuperà (dopo una procedura di evidenza pubblica e dopo aver svolto questo analogo servizio nella precedente fase “sperimentale”) dei servizi di visite guidate e di valorizzazione di tutta l’area. Fino al 26 marzo le visite si terranno dunque ogni sabato alle 15 e domenica alle 11. Biglietto intero 8 euro – ridotto 6 euro – ulteriori agevolazioni per gruppi, studenti, residenti a Lecce e per chi raggiunge il Parco a piedi o in bicicletta. Gratuito bambine e bambini under 10 anni, portatori di disabilità e accompagnatore, insegnanti, guide turistiche e accompagnatori abilitati. Per prenotazioni 3491186667 – 3495907685 – info@parcoarcheologicorudiae.it o tramite i canali social @parcoarcheologicorudiae. Info www.parcoarcheologicorudiae.it

