Dolore dei vigili del fuoco per il tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri sul Monte Calcinera, in provincia di Catania, dove hanno perso la vita i due piloti del Canadair 28 della flotta aerea del Corpo nazionale.

Il capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, Laura Lega, ha espresso il suo cordoglio alle famiglie delle vittime: “Ho appreso con profondo dolore la drammatica notizia dell’incidente al nostro Canadair. Sono vicina alle famiglie dei due piloti, professionisti che hanno perso la vita nel compimento di un’operazione di soccorso a servizio dei cittadini.”.

“È una giornata profondamente triste per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Alle famiglie dei due piloti va il nostro cordoglio e la nostra vicinanza”, ha detto Guido Parisi, capo del Corpo, che ha assicurato ogni adempimento per stabilire le cause dell’incidente.

Roma, 28 ottobre 2022

