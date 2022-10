Condividi subito la notizia

La ripartizione Servizi alla Persona comunica che è in pubblicazione, a questo link, la graduatoria generale degli utenti che potranno accedere ai servizi di Emporio e Boutique sociale del Centro polifunzionale comunale per l’infanzia e l’adolescenza “La Casa delle bambine e dei bambini”.

Gli operatori de “La Casa delle bambine e dei bambini” contatteranno direttamente gli utenti ammessi al fine di concordare gli appuntamenti per la fruizione del servizio.

Sarà cura degli Sportelli sociali dei Municipi comunicare l’esito della procedura a tutti coloro i quali hanno presentato istanza.

“L’impegno dell’assessorato al Welfare per il contrasto alle povertà aumenta – commenta l’assessora Francesca Bottalico -, in particolare per il sostegno ai nuclei familiari con bambini molto piccoli, tanto che nelle nuove progettualità abbiamo aumentato il numero di utenti ammessi ai servizi di emporio e supermercato sociale non solo presso la Casa delle bambine e dei bambini ma anche, a breve, presso una seconda sede che apriremo nel centro cittadino per facilitare le operazioni di raccolta. A fronte di una grandissima richiesta, continueremo anche a implementare il sostegno materiale con una serie di servizi di presa in carico che vanno dalle consulenze psicologiche agli screening sanitari fino alle consulenze nutrizionali, tutti a titolo gratuito, estendendo la fascia di età dei beneficiari fino ai 12 anni, come richiesto da molte famiglie.

Inoltre abbiamo scelto di riservare a tutte le donne in gravidanza, anche quelle non ammesse alla graduatoria per l’emporio e la boutique sociale, il kit nascita, una sorta di kit di benvenuto che contiene prodotti di prima necessità per i neonati.

In questo modo, con i servizi offerti dalla Casa delle bambine e dei bambini, cui si aggiungono quelli disponibili presso la Casa della Neogenitorialità, intendiamo continuare a sostenere tutte le famiglie e le donne che scelgono di avere un figlio, lavorando tanto sul fronte delle esigenze materiali quanto su quello dei bisogni più legati alla sfera psicologia e socio-sanitaria”.

La Casa delle bambine e dei bambini è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che risponde al bisogno delle famiglie più fragili con figli minori attraverso un sistema di interventi di sostegno e cura e si propone come spazio presso il quale ogni bambino, supportato da un adulto, può vivere le prime esperienze di socializzazione.

