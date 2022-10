Condividi subito la notizia

“È stato convocato il congresso nazionale, e anche se avrei preferito tempi molto più stretti, ritengo importante che sia stata definita finalmente una road map.

Ora, che abbiamo un percorso delineato, mi pare evidente che la cosa più intelligente e naturale, in linea con il chiaro voto espresso lunedì dall’assemblea regionale del Pd lucano, sia di andare a congresso anche in Basilicata.

Sono certo che questa soluzione di buonsenso, l’unica percorribile, non troverà alcuna opposizione tra i dirigenti locali e nazionali. Dare la parola agli iscritti è la scelta migliore, l’unica possibile. Sarebbe imperdonabile perseverare e ripetere errori del passato che hanno concorso in maniera forte a determinare l’esito delle ultime elezioni”. Lo dichiara in una nota Salvatore Margiotta, a lungo parlamentare, ex sottosegretario alle infrastrutture e dirigente del Pd lucano.

