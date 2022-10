Condividi subito la notizia

Mercoledì 2 novembre (ore 19 – ingresso libero) il Castello Volante di Corigliano d’Otranto ospita il vernissage della mostra Woman dell’artista salentina Emilia Ruggiero. Un progetto pittorico in itinere che racconta di donne forti, tenaci, ribelli, sognatrici. Donne creatrici di bellezza e di vita. Donne che hanno imparato a muoversi in un mondo ancora impreparato alla parità e che con determinazione portano avanti, fra mille difficoltà, i propri percorsi. Un tributo alla bellezza indagato profondamente. La serata – che si concluderà con il dj set di Dubin e Miss Mykela – ospiterà anche un gruppo di travel specialist e influencer del settore rainbow organizzato nell’ambito di Fasten your seatbelts, educational tour organizzato da Fuori Luogo, sostenuto da Pugliapromozione e realizzato in collaborazione con AITGL, l’Associazione Italiana Turismo Gay & Lesbian e 73100gaya.Fino al 2 dicembre la mostra sarà aperta dal martedì alla domenica dalle 8:30 alle 13:30 (con la possibilità di visitare il Castello grazie all’InfoPoint – info e prenotazioni 3519137972) e il sabato e la domenicadalle 18 a mezzanotte in concomitanza con l’apertura serale di “Nuvole – Cibi, storie, culture” (info e prenotazioni tavoli 3343429268). La mostra è promossa dal Castello Volante in collaborazione con Schiavone interiors, Fratelli Colì, Sprech, Garofano Vigneti e Cantinecon il contributo dell’Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo.

«L’universo di Emilia è fatto di mondi iperreali e colorati, immediati e istintivi, in cui ogni opera è un racconto a cuore aperto, una storia a tinte forti che va oltre il giudizio e le sovrastrutture. Attraverso la linea nera e il turbinìo cromatico, lei fotografa col pennello chi e cosa le sta intorno, disegnando senza timore storie felici e misteri inquietanti», sottolinea Cristina Carlà nel testo di presentazione. «Non tutte le parole hanno bisogno di essere pronunciate, d’altronde, alcune si disegnano e basta. Stoffe africane e tucani, margherite tra i capelli, fichidindia, orecchini e note musicali, parole, silenzi: storie. Ci siamo tutte e tutti nei ritratti di Emilia, la nostra volontà di stendere finalmente lo sguardo, afferrare la vita per la coda e accogliere la gioia e l’imprevisto, gli enigmi che ci propone la morte quando tra le brecce di uno specchio ci sussurra: dimmi vita, esisto o non esisto? Dimmi, Vita mia: donna e uomo insieme, Grande Madre che tutto racchiude e tutto dona. Distesa sognante, tondeggiante oltre le mode, oltre gli spazi e l’indicibile. Madre sorniona, radicata e partecipe, immediata e antica, madre presente, madonna delle briciole. Quando ti diranno che ci sono cose che non possiamo fare, ricordati che non è vero, Woman».

Emilia Ruggiero, nata a Mesagne nel 1979, dopo il diploma al liceo artistico “Edgardo Simone” di Brindisi nel ‘98, frequenta la facoltà di Conservazione dei beni culturali all’Università degli studi di Lecce. Si laurea con il massimo dei voti nel 2006, con una tesi in legislazione dei beni culturali, dedicata al regime giuridico dell’arte contemporanea. Il periodo post-laurea è ricco di partecipazioni a corsi di formazione nel settore culturale, turistico, archivistico e bibliotecario. Negli anni ha proseguito con la propria ricerca pittorica sviluppando diversi progetti. Ha collaborato con diverse realtà nel settore culturale, partecipando all’organizzazione di diversi progetti.

Grazie al progetto Castello Voltante, gestito dal 2017 da BigSur, Coolclub, MultiserviceEco e Comune di Corigliano d’Otranto, immagini, suoni e sapori prendono forma nell’antico maniero nel cuore della Grecìa salentina. Un cantiere delle arti visive e performative per la riscoperta e la tutela dei beni immateriali, uno spazio per la pratica artistica che favorisce il nutrimento dei pensieri che volano.

