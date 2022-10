Condividi subito la notizia

Ripartono le attività del CSI Potenza che quest’anno ha festeggiato il traguardo dei 10 anni dalla sua rinascita, dopo un ventennio di commissariamento. Da sempre lo slogan del CSI Potenza è “Educare attraverso lo sport”, proposta concreta di uno sport per tutti che costituisca per i suoi protagonisti, reale occasione di crescita personale e di miglioramento della qualità della vita, momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla visione cristiana.

È stato fissato infatti per lunedì 31 ottobre, l’inizio ufficiale dei campionati di calcio del Centro Sportivo Italiano – Comitato di Potenza. I Campionati che prenderanno il via nei prossimi giorni, hanno sia carattere provinciale che nazionale, e prevedono la possibilità da parte delle squadre vincitrici di partecipare alle fasi nazionali.

Sono 65 le squadre ai nastri di partenza, che parteciperanno a campionati giovanili e senior, di seguito specificati:

1) Campionato Open calcio a 5

2) Campionato Open calcio a 7

3) Campionato Open “ Over 35 ” calcio a 7

4) Torneo “Genitori in Campo”

5) Campionato Sport&Go Giovanissimi calcio a 5 Under 12

6) Campionato Sport&Go Kids calcio a 5 Under 10

7) Campionato Allievi calcio a 7

8) Campionato Allievi calcio a 5

9) Campionato Ragazzi calcio a 7

10) Campionato Ragazzi calcio a 5

11) Campionato Provinciale Sport&Joy Giovanissimi calcio a 5 Under 12

12) Campionato Provinciale Sport&Joy Kids calcio a 5 Under 10

13) Campionato Provinciale Play&Joy calcio a 5 Under 8.

Il CSI Potenza comunica inoltre l’imminente avvio anche dei campionati di pallavolo (nel mese novembre), che avranno anch’essi sia carattere nazionale che provinciale.

“Riprendere i campionati del CSI, in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo, e più nello specifico che vivono i nostri ragazzi, gli da la possibilità di avere dei momenti e degli spazi d’incontro, di convivialità e leggerezza. Ripartiamo per creare per loro una vera e propria oasi di pace mentale: oggi lo sport deve poter sostenere i ragazzi, nel vivere con leggerezza questi tempi difficili”, ha affermato il presidente CSI Potenza, Andrea Schiavone.

Potenza, 28 ottobre 2022

