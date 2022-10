Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

La sua “creatura” sta per cambiare casa ed il mitico Presidente de La Pacchianella si commuove e scrive ai componenti del Collegio Scientifico, dopo l’incontro dei giorni scorsi per programmare nuove attività dell’associazione e l’inaugurazione della nuova sede. “ Chiedo venia se oso prendere l’iniziativa , tutta personale , per rivolgere a tutti i componenti i miei sentimenti e le mie impressioni dopo la riunione dello scorso 22 ottobre”. Esordisce così il massimo rappresentante, che così continua: “ Fin troppo lungo tempo è trascorso e per la prima volta ho varcato il la soglia della “ nostra mitica sede”, con una emozione che è sfociata in commozione intensa: sono affiorate furtive lacrime mentre in silenzio e con sguardo dolente mi son rivolto al Crocifisso che troneggia il sala, ringraziando. E Silvio che mi ha accompagnato, in silenzio rispettoso per quell’istante fuggente che ha racchiuso tutto e tanto!!!!. Ringrazio voi tutti – continua lo scritto – per l’attenzione riservata e con l’inizio dell’incontro, mi sono rilassato pur rimanendo “imprigionato” sulla poltroncina, sofferente. Tre o quattro anni sono trascorsi ed il Collegio ha bloccato per motivi ben noti il proprio lavoro che tanto lustro, onore ha dato e dona non solo a La Pacchianella , ma anche al mondo Folklorico. Ecco perché – si legge ancora nella nota – sin dalla nascita ho sempre osannato tale “ magica esistenza”: siete la cometa lucente che guida “ la scienza delle tradizioni popolari”, siete la guida sicura che illumina il cammino, più volte impervio, del Gruppo che tanto amiamo.! La riunione dell’altra sera, di informazione, di confronto, di programmazione ( motivo per cui è durato 3 ore), ha sancito solennemente la grandezza del Collegio con Componenti di altissimo spessore morale e culturale ( anche i nuovi). Una convincente validissima discussione dai contenuti significativi e condivisibili su tutto ! Certamente si procederà a quanto deciso: A- riconvocazione presumibilmente per il 26 novembre. B – Ripresa del programma “Folk Classe “, con inizio forse prima del S.Natale. C- Prevedendo la data del 18 dicembre, ci sarà poi la sospirata inaugurazione della nuova sede con benedizione da parte di due Sacerdoti, don Antonio Di Leo e don Giuseppe Di Tolve ed ovviamente con un buffet. Sarà l’occasione anche per commemorare il Prof. Mimì Miolla, con targa ricordo. D- Realizzazione di una proposta importante : progetto sistema digitale storia Gruppo: elaborazione a cura delle signore P. Panettieri, F. Pacciani, G. Lo Massaro e l’Editore Antonio Rondinone. Da parte mia è categorico l’impegno a costo di qualunque sacrificio perché tutto quanto esposto deve essere realizzato. E’ deferente porgere il saluto ( il Prof. Franco Plati lo ha già esternato) ai nuovi componenti che vanno a completare la eccellenza del Collegio a cui rivolgo il benvenuto, certo che il vostro ingresso , l’ancestrale storia del Gruppo e del Collegio si arricchirà ancor più di ricche iniziative , anche per risollevare l’apatia , l’immobilismo che regnano , come CULTURA, nella nostra leggendaria PISTICCI. Per un atto di umanità e di comprensione, si informa che il prossimo incontro del Collegio si chiede che avvenga a Marconia presso l’Associazione CECAM. Il Vostro amico di sempre Giuseppe Adduci”. Dopo la lunga parentesi COVID quindi, ritorna la programmazione per le nuove attività de La Pacchianella, guidata dal suo instancabile, passionale “Presidente”.

