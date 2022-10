Condividi subito la notizia

Lo chef preparerà i piatti che l’hanno reso celebre in tutto il mondo .Lo chef Luigi Diotiaiuti, Ambasciatore della cucina italiana nel mondo, domenica pomeriggio sarà protagonista di un Cooking show a Tito. L’appuntamento è in contrada Santa Loja, alle 17:00, in occasione della nuova apertura dello show room di Nicodemo Arredamenti. Diotiaiuti preparerà alcuni dei suoi piatti svelando i segreti di una cucina che ha conquistato il mondo ispirandosi e basandosi sulla gastronomia della sua terra.

Correlati