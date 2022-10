Condividi subito la notizia

E’ la zucca la regina d’autunno. Lo sa bene Coldiretti che per l’occasione organizza domani a Potenza, la mercato di Campagna Amica, l’evento “I mille volti della zucca” per celebrare il gusto e le proprietà di questo splendido ortaggio di stagione. Per tutta la mattinata, per aiutare grandi e piccini a trascorrere un weekend in maniera comunque divertente, sarà possibile degustare dolci a base di zucca e scoprire, in cucina, tutte le curiosità della sua preparazione. “Come Coldiretti consigliamo ai consumatori di acquistare le zucche direttamente dagli agricoltori per assicurarsi un prodotto made in Italy – spiega il direttore provinciale di Potenza della Coldiretti, Luca Celestino – ma anche per sostenere l’economia e l’occupazione locale in un momento difficile per il Paese. Regina indiscussa delle tavole invernali nella versione dei famosi tortelli, la zucca – aggiunge Celestino – si conferma uno dei prodotti più versatili della cucina italiana e può essere utilizzata sia per le preparazioni salate che per quelle dolci ma anche abbinata a pasta, carne, formaggi e torte”. L’evento in onore della zucca, coinciderà con l’avvio della petizione contro il cibo sintetico promossa a livello nazionale da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica, Filiera Italia e World Farmers Markets Coalition. Sarà possibile aderire alla raccolta firme anche nel mercato coperto di Matera.

Correlati