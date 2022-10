Condividi subito la notizia

L’Amministrazione Comunale rammenta che, in data 08/10/2022, è stato pubblicato sul sito dell’Ente l’Avviso Pubblico per l’eventuale conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di “Alta Specializzazione” nel ruolo di Comandante della Polizia Locale ex articolo 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, categoria D posizione economica 1.

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva dovrà pervenire entro il termine perentorio

delle ore 12,00 del 7 novembre 2022:

a) in formato cartaceo, all’Ufficio protocollo del Comune;

oppure

b) in formato elettronico, all’indirizzo PEC avvisieconcorsi@pec.comunedipisticci.it;

Per ogni altro dettaglio, ivi inclusi quelli relativi alle modalità di presentazione della domanda, si rinvia alla versione integrale dell’Avviso pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Pisticci.

