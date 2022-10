Condividi subito la notizia

C’è tempo sino a domenica 30 ottobre per partecipare al laboratorio diretto dal danzatore e coreografo pugliese Emio Greco e dal regista e drammaturgo olandese Pieter C. Scholten (EGPC), propedeutico alla nascita della nuova compagnia junior Vivaio. Trenta danzatori e danzatrici professionisti (residenti o domiciliati in Puglia) si incontreranno dal 1 al 6 novembre (dalle 10 alle 17) al Teatro Abeliano di Bari per la prima fase di lavoro. Durante i giorni del laboratorio, i due coreografi, ideatori e protagonisti di una delle più attive piattaforme europee per la danza contemporanea, selezioneranno i partecipanti più meritevoli e talentuosi che proseguiranno il percorso prima al Teatro Abeliano (dal 7 al 12 novembre) per poi spostarsi nel Castello Volante di Corigliano d’Otranto (dal 14 novembre al 3 dicembre). Prenderà così il via l’esperienza della compagnia Vivaio con un programma annuale di residenze interdisciplinari (creazione, masterclass, formazione, scambi di pratica) e con la creazione di un repertorio che sarà presentato in tournée in tutto il Sud Italia. Serra di danza fa parte di “Porta d’Oriente”, nuovo centro di produzione nazionale per la danza, riconosciuto e sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia.

Per info e iscrizioni auditions@ickamsterdam.nlUfficio stampa Serra di danza ufficiostampa@coolclub.it – 3394313397

