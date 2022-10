Condividi subito la notizia

Nel libro “2020 = QUARANTENA” dello scrittore Antonio Grasso Il libro, dal titolo 2020 = QUARANTENA diario semiserio della pandemia che ha sconvolto il mondo, sarà presentato nella sala conferenze del Polo

bibliotecario di Potenza venerdì 28 ottobre alle ore 17. All’incontro parteciperà anche la psicologa e psicoterapeuta, Eleonora Pagano, che illustrerà i danni e i disturbi psicologici arrecati dalle misure restrittive dell’emergenza sanitaria e i relativi provvedimenti. La pandemia da Sars-Cov 2 riletta in chiave ironica. Non il classico racconto o il solito romanzo di genere.

Ma un testo sui generis. Più precisamente, un “Diario semiserio” a firma dal giornalista e scrittore Antonio Grasso. Fatti ed esperienze vissute in forma collettiva, dal lockdown in poi, rivisitati dall’autore attraverso un’esilarante raccolta di battute e aforismi. Sotto la lente d’ingrandimento di Grasso tutti i luoghi comuni della stessa pandemia, le più bizzarre trovate e i più stravaganti tic, i ritardi e le inadempienze gestionali, gli sprechi e le speculazioni,

le fake news e le “mezze verità” veicolate a piene mani e senza guanti nella convivenza quotidiana col virus fin dalla sua misteriosa origine, in Cina.

Potenza 27 ottobre 2022

