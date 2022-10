Condividi subito la notizia

E’ stata presentata questa mattina a Palazzo Adorno, a Lecce, la Fiera di San

Simone, in programma a Sannicola il 29 e 30 ottobre, evento promosso ed

organizzato dal Comune di Sannicola, con il patrocinio di Provincia di Lecce,

Regione Puglia, Camera di Commercio di Lecce e GAL Porta a Levante.

A presentare l’evento sono intervenuti Cosimo Piccione, sindaco di Sannicola,

con l’assessore agli Eventi e spettacoli Patrizio Romano, e il presidente della Pro

Loco Mino Leo.



Erano presenti anche il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, il

capo di gabinetto dell’Ente Andrea Romano che ha sottolineato come “quella di San

Simone sia una delle Fiere più antiche del Salento, che ha da sempre avuto un ruolo

centrale nel panorama culturale del nostro territorio. Un appuntamento che intende

valorizzare le antiche tradizioni, una Fiera che profuma di antico ma che racconta le

nostre tradizioni, e che, dopo lo stop dovuto al Covid, riparte grazie agli sforzi e alle

fatiche messe in campo dall’artigianato locale. Come Provincia non possiamo che

sostenere questo evento, che nel corso degli anni ha valorizzato il nostro Salento”.

Sannicola si prepara ad accogliere una delle Fiere autunnali più sentite, antiche e

apprezzate del Salento. Il cuore della cittadina con le sue piazze e contrade si

trasformerà in una grande “area pedonale” a cielo aperto con “un piede nel passato”

(quello delle radici) “e lo sguardo dritto e aperto nel futuro”, per ricordare i versi di

una celebre canzone di Pierangelo Bertoli.

“Un sentito ringraziamento intendo rivolgerlo alla Provincia per aver voluto

patrocinare la Fiera. Non ci si può proiettare al futuro senza dover rivolgersi al

passato e a quelle che sono le tradizioni della nostra terra. Un appuntamento annuale,

che riprendiamo dopo il fermo per l’emergenza epidemiologica, che vuole valorizzare

i nostri prodotti enogastronomici, veicolo promozionale per Sannicola e per la sua

comunità”, dichiara il sindaco di Sannicola Cosimo Piccione.

Il tradizionale mercato con le bancarelle dei venditori ambulanti animerà le

strade principali del paese, così come ampio spazio sarà riservato al mercato

dell’artigianato; profumi e sapori, inoltre, invaderanno la centralissima Piazza della

Repubblica con l’ormai consolidata e attesissima “Fiera del Gusto”. Oltre alle

numerose aziende salentine e pugliesi con le eccellenze del territorio, saranno presenti

anche aziende provenienti da varie regioni d’Italia (Sicilia, Calabria, Abruzzo,

Umbria) che esporranno vini, olii, taralli, salumi e formaggi tipici, conserve, prodotti

da forno e liquori.

Variegato e ricco di eventi il programma delle “Giornate in Fiera”. Si

comincia venerdì 28 ottobre, alle ore 18, con la Santa Messa in Piazza Mercato nella

storica frazione di San Simone, luogo natio della Fiera più di 2 secoli fa, per poi

proseguire sabato 29 ottobre, alle ore 20.30 in Piazza della Repubblica, a Sannicola,

con il ritmo travolgente del tamburello di “Antonio Amato Ensemble”, voce

dell’Orchestra della “Notte della Taranta”.

Domenica 30 ottobre, alle ore 9.30, appuntamento con la tradizionale Fiera del

Bestiame, mentre nel pomeriggio, alle ore 16, spazio a “Street Chef Baby”,

laboratori gastronomici per bambini con Marco Andronico di “Picci&Capricci” e

Daniela Maggio di “Coccole di Grano”; l’evento, organizzato dalla locale Pro Loco, si

terrà presso lo stand dell’associazione in Piazza della Repubblica. Alle 19.30 chiusura

della due giorni di Fiera, sempre in Piazza della Repubblica, con le note di “Calandra

Gruppo Live”.

