Domani, venerdì 28 ottobre, alle ore 11, a Palazzo Adorno a Lecce, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Fiera di Ognissanti 2022, evento in programma a Carpignano Salentino dal 30 ottobre all’1 novembre, promossa dal Comune di Carpignano salentino, con il patrocinio della Provincia di Lecce.

Alla conferenza saranno presenti Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce, Mario Bruno Caputo, sindaco di Carpignano Salentino, Giorgio Fontanas, presidente del Consiglio comunale e Salvatore Rizzello, consigliere comunale con delega alla Cultura. La Fiera di Ognissanti, si svolge nel centro urbano e si estende per buona parte del paese ed è, oggi, un riferimento ancora più importante per l’economia locale, in quanto riesce a destagionalizzare l’arrivo dei visitatori, i quali hanno l’opportunità di conoscere, oltre alle bellezze paesaggistiche costiere, anche i piccoli borghi dell’entroterra. Al fine di incentivare le produzioni del “made in Salento”, l’Amministrazione comunale, in

collaborazione con Coldiretti, ha organizzato nel centro storico un’ampia esposizione di prodotti del gusto e dell’artigianato salentino, una sorta di fiera nella fiera. Presente, anche, l’Associazione no profit “Olivami”, che esporrà il suo lavoro, con il quale sta contribuendo alla riforestazione del Salento dopo l’espianto degli ulivi colpiti dalla xylella.



Lecce, 27 ottobre 2022

