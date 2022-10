Condividi subito la notizia

Domani la finale a Rionero in Vulture, alle Cantine del Notaio

Appuntamento domani, venerdì 28 ottobre alle ore 10, a Rionero in Vulture, presso le Cantine del Notaio, per decine di giovani agricoltori lucani. L’occasione è la finale regionale degli Oscar Green, una festa dell’innovazione e della sostenibilità agricola, giunta alla quattordicesima edizione. A promuovere l’iniziativa è Coldiretti Basilicata e Coldiretti Giovani Impresa che presenteranno i progetti ed i prodotti più innovativi del 2022 delle aziende agricole under 40. A contendersi le sei categorie (Custodi d’Italia, Coltiviamo solidarietà, Campagna Amica, Energie per il futuro e sostenibilità, Fare filiera, Impresa digitale) saranno dieci aziende per un premio che poi li proietterà a Roma per le finali nazionali. Alla cerimonia di premiazione parteciperanno i vertici regionali e provinciali dell’organizzazione agricola lucana, oltre che la delegata e il segretario nazionale di Coldiretti giovani Impresa.

